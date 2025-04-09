Скандальний експрокурор Ільницький зі Львова влаштувався в ТЦК на Закарпатті (документ)

Скандально відомий експрокурор зі Львова Ростислав Ільницький, підозрюваний у підробці документів для виїзду за кордон, служить у Хустському РТЦК на Закарпатті.

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У 2024 році він отримував гроші за службу в Закарпатському обласному ТЦК, а зараз подав декларацію про переведення в Хустський РТЦК, пише видання Zaxid.net.

Ільницького мобілізували в липні 2024 року в механізовану бригаду на офіцерську посаду. Примітно, що чиновник мобілізувався після того, як співробітники СБУ знайшли його на горищі будинку тещі. Там він ховався довгий час від правосуддя за підозрою в підробці документів. З грудня 2023 року він перебував в офіційному розшуку.

Ільницький також прославився розкішним весіллям із колишньою співробітницею Державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою-Ільницькою 7-8 жовтня 2023 року. На урочистості чиновників виступали Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та гурт "Дзвони". Тільки весільний торт обійшовся приблизно в 100 тисяч гривень.

На початку квітня 2025 року 32-річний Ільницький подав декларацію кандидата на посаду в Хустському міському РТЦК. А у 2024 році він задекларував доходи, отримані у військовій частині А 5003 і в Закарпатському обласному ТЦК — 74,5 і 68 тисяч гривень.

У Ільницького є понад 102 тисячі доларів готівкою

Окрім цього, у його декларації вказано земельну ділянку в Турківській громаді та користування записаною на родичку квартирою у Львові. Його дружина у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 квадратних метрів у Львові, а в травні 2024-го — квартири площею 54 квадратні метри в Лисиничах.

Їздить дружина Ільницького на позашляховику Audi Q8 2021 року випуску, задекларована ціна машини — понад 2,3 млн гривень.

У Ільницького є понад 102 тисячі доларів і 197 тисяч гривень готівкою, а в його дружини готівкою зберігається 30 тисяч доларів, понад 7 тисяч євро і 250 тисяч гривень. Ще 3 тисячі доларів готівкою зберігає Софія Ільницька, дочка чиновника.

Нагадаємо, Міністерство оборони України активно рекламує контракти для молоді "18-24". Чоловіків приваблюють виплатою 1 млн гривень.

Телеведучий шоу "Ранок у великому місті" на ICTV2 Григорій Герман розповідав, як отримав бронь від мобілізації. При цьому він каже, що якщо отримає повістку, то "виконає свій обов'язок".