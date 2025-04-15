В Украине сократили летние каникулы для учащихся школ: в ЦПД объяснили постановление

Каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул, которые, впрочем, не должны быть меньше, чем 30 календарных дней.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Так в ЦПД отреагировали на информацию, которую стали распространять в СМИ о сокращении летних каникул в школах. Здесь говорят, что не существует ни одного законодательного акта, который ограничивает продолжительность каникул в школах, поскольку Законом Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года, каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул. Впрочем, эти каникулы, не должны быть меньше 30 календарных дней.

"Согласно постановлению правительства "О начале учебного года во время военного положения в Украине", принятому в июле прошлого года, текущий учебный год продлится до 30 июня 2025 года. Впрочем, как отмечает Министерство образования и науки Украины, каждое заведение общего среднего образования может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством", — говорится в сообщении.

Это значит, что отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, несмотря на образовательные потери, связанные со сложной энергетической ситуацией и ситуацией безопасности в течение учебного года.

Кроме этого в июне школы могут организовывать пришкольные лагеря.

Напомним, что 15 апреля стало известно о сокращении каникул в украинских школах. В частности, о том, что каникулы начнутся с 30 июня.