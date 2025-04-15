В Украине сократили летние каникулы для учеников школ: сколько будут отдыхать дети
Министерство образования и науки Украины подтвердило дату проведения последнего звонка в школах — 30 мая 2025 года. Но несмотря на это учебный процесс в школах продлится до 30 июня.
Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров № 841 от 23 июля 2024 года.
Последний звонок в большинстве украинских школ прозвучит 30 мая, но июнь остается рабочим — ученики смогут завершить программу, ликвидировать академборги, наверстать материал, который не смогли усвоить или подготовиться к экзаменам.
Продление обучения до 30 июня объясняют необходимостью наверстать материал, который ученики не смогли усвоить из-за:
- частые воздушные тревоги;
- карантинные мероприятия;
- изменения в графике каникул.
Весенние каникулы в этом году у школьников определяли непосредственно на местах. Часть школ проведет каникулы с 16 по 23 апреля, остальные — уже отгуляли в конце марта.
Полноценные летние каникулы начнутся 1 июля и продлятся до 31 августа. 1 сентября школьники снова вернутся за парты.
Напомним, что Министерство образования и науки сообщало, что в Украине планируется проведение реформы старшей школы, в рамках которой отдельные учебные заведения изменят свой тип. В то же время гимназии и начальные школы закрывать не будут.
Ранее стало известно, что с 2027 года школьники смогут выбирать предметы и профиль обучения. В старшей профильной школе все предметы, которые будут изучать ученики 10-12 класса, будут делиться на три кластера. Это языково-литературный, общественно-гуманитарный и STEM.