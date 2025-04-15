В Украине сократили летние каникулы для учеников школ: сколько будут отдыхать дети

Министерство образования и науки Украины подтвердило дату проведения последнего звонка в школах — 30 мая 2025 года. Но несмотря на это учебный процесс в школах продлится до 30 июня.

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Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров № 841 от 23 июля 2024 года.

Последний звонок в большинстве украинских школ прозвучит 30 мая, но июнь остается рабочим — ученики смогут завершить программу, ликвидировать академборги, наверстать материал, который не смогли усвоить или подготовиться к экзаменам.

Продление обучения до 30 июня объясняют необходимостью наверстать материал, который ученики не смогли усвоить из-за:

частые воздушные тревоги;

карантинные мероприятия;

изменения в графике каникул.

Весенние каникулы в этом году у школьников определяли непосредственно на местах. Часть школ проведет каникулы с 16 по 23 апреля, остальные — уже отгуляли в конце марта.

Полноценные летние каникулы начнутся 1 июля и продлятся до 31 августа. 1 сентября школьники снова вернутся за парты.

Напомним, что Министерство образования и науки сообщало, что в Украине планируется проведение реформы старшей школы, в рамках которой отдельные учебные заведения изменят свой тип. В то же время гимназии и начальные школы закрывать не будут.

Ранее стало известно, что с 2027 года школьники смогут выбирать предметы и профиль обучения. В старшей профильной школе все предметы, которые будут изучать ученики 10-12 класса, будут делиться на три кластера. Это языково-литературный, общественно-гуманитарный и STEM.