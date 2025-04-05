Реформа старшей школы: в МОН объяснили, планируют ли закрывать гимназии и начальные школы

Министерство образования и науки (МОН) отмечает, что в Украине планируется проведение реформы старшей школы, в рамках которой отдельные учебные заведения изменят свой тип. В то же время гимназии и начальные школы закрывать не будут.

Related video

Об этом говорится в пресс-релизе министерства, обнародованном на официальном правительственном портале.

В МОН отмечают, что в социальных сетях сейчас распространяют искаженные сообщения относительно будущего реформирования старшей школы. Поэтому ведомство отмечает, каким именно образом будут происходить изменения.

Там отмечают, что некоторые из гимназий и начальных школ станут лицеями, где будут учиться преимущественно старшеклассники. Другие заведения станут гимназиями и начальными школами, где будут дети соответствующего возраста.

В ведомстве привели пример реорганизации сети учебных заведений в Шептицкой громаде во Львовской области: там в громаде есть один общий академический лицей, планируется создать еще один. В то же время большинство заведений являются гимназиями (1-9 классы), и только одно остается начальной школой (для 1-4 классов). Кроме того, в громаде не планировали и не планируют закрывать школы.

В МОН отмечают, что теперь начальные школы должны быть "как можно ближе к месту жительства ребенка". Сейчас минимальное и максимальное количество учеников останется неизменным: минимальное — 5 учеников, максимальное в начальной школе — 24, а в базовой — 30 учеников.

Кроме того, реформа предусматривает выбор учениками предметов по своему усмотрению. В министерстве говорят, что большее количество детей в школах позволит создать большее количество групп, а также появится возможность предложить учителям полную нагрузку и преподавание профильных предметов/курсов.

"Лучше всего, если лицеи будут обособленными. Ведь старшеклассники требуют других подходов, чем младшие ученики, а способ организации обучения может быть другим (например, сменные группы вместо классов, изучение одного предмета в пределах семестра по модульному принципу и т.д.)", — указывают в МОН.

Там добавляют, что ученики, которые не смогут продолжить обучение, в своей школе будут иметь два варианта. Первый — если ребенок учится в 1-9 классах школы, которая станет обособленным лицеем (то есть будет иметь только 10-12 классы), тогда он сможет продолжить обучение в 1-9 классах в другом учебном заведении своей общины.

"[Если] ребенок учится в 1-9 классах школы, которая будет гимназией (будет иметь только 1-9 классы). Тогда ученик доучится до 9 класса в этой школе, а продолжить обучение сможет в лицее своей или другой общины, заведении профессионального (профессионально-технического) или профессионального предвысшего образования", — отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что с 2027 года школьники смогут выбирать предметы и профиль обучения. В старшей профильной школе все предметы, которые будут изучать ученики 10-12 класса, будут делиться на три кластера. Это языково-литературный, общественно-гуманитарный и STEM.

Впоследствии сообщалось, сколько студентов из Украины не возвращается из-за границы. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий говорит, что 17% студентов остаются за рубежом. Юноши должны были бы вернуться домой, но не возвращаются и этим нарушают условия выезда.