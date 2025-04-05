Реформа старшої школи: в МОН пояснили, чи планують закривати гімназії та початкові школи

Міністерство освіти і науки (МОН) зазначає, що в Україні планується проведення реформи старшої школи, в рамках якої окремі заклади освіти змінять свій тип. Водночас гімназії та початкові школи не закриватимуть.

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Про це йдеться в пресрелізі міністерства, оприлюдненому на офіційному урядовому порталі.

В МОН відзначають, що в соціальних мережах зараз поширюють викривлені повідомлення щодо майбутнього реформування старшої школи. Тому відомство відзначає, яким саме чином буде відбуватимуться зміни.

Там відзначають, що деякі з гімназій та початкових шкіл стануть ліцеями, де навчатимуться переважно старшокласники. Інші заклади стануть гімназіями та початковими школами, де будуть діти відповідного віку.

У відомстві навели приклад реорганізації мережі закладів освіти в Шептицькій громаді на Львівщині: там у громаді є один відокремлений академічний ліцей, планується створити ще один. Водночас більшість закладів є гімназіями (1–9 класи), і лише один залишається початковою школою (для 1–4 класів). Крім того, у громаді не планували і не планують закривали школи.

В МОН наголошують, що тепер початкові школи мають бути "якомога ближче до місця проживання дитини". Наразі мінімальна та максимальна кількість учнів залишиться незмінною: мінімальна — 5 учнів, максимальна в початковій школі — 24, а в базовій — 30 учнів.

Крім того, реформа передбачає вибір учнями предметів на свій розсуд. У міністерстві кажуть, що більша кількість дітей у школах дозволить створити більшу кількість груп, а також зʼявиться можливість запропонувати вчителям повне навантаження та викладання профільних предметів/курсів.

"Найкраще, якщо ліцеї будуть відокремленими. Адже старшокласники потребують інших підходів, аніж молодші учні, а спосіб організації навчання може бути іншим (наприклад, змінні групи замість класів, вивчення одного предмета в межах семестру за модульним принципом тощо)", — вказують у МОН.

Там додають, що учні, які не зможуть продовжити навчання, у своїй школі матимуть два варіанти. Перший — якщо дитина вчиться в 1–9 класах школи, яка стане відокремленим ліцеєм (тобто матиме лише 10–12 класи), тоді вона зможе продовжити навчання в 1–9 класах в іншому закладі освіти своєї громади.

"[Якщо] дитина вчиться в 1–9 класах школи, яка буде гімназією (матиме тільки 1–9 класи). Тоді учень довчиться до 9 класу в цій школі, а продовжити навчання зможе в ліцеї своєї чи іншої громади, закладі професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти", — відзначають у відомстві.

Раніше стало відомо, що з 2027 року школярі зможуть обирати предмети і профіль навчання. У старшій профільній школі усі предмети, які вивчатимуть учні 10-12 класу, поділятимуться на три кластери. Це мовно-літературний, суспільно-гуманітарний і STEM.

Згодом повідомлялося, скільки студентів з України не повертається з-за кордону. Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький каже, що 17% студентів лишаються за кордоном. Юнаки мали б повернутись додому, але не вертаються і цим порушують умови виїзду.