В Україні з 2027 року школярі зможуть обирати предмети і профіль навчання (інфографіка)

У старшій профільній школі усі предмети, які вивчатимуть учні 10-12 класу, поділятимуться на три кластери. Це мовно-літературний, суспільно-гуманітарний і STEM.

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З 2027 року українські школярі отримають доступ до сучасної системи профільного навчання в старших класах. Реформа має змінити застарілі підходи, підвищити її якість і надати учням більше можливостей, повідомили в Міносвіти.

Старшокласники зможуть обирати предмети для поглибленого вивчення, а також відвідувати курси, не пов’язані з основним профілем.

Загалом освітня система пропонує десятки профілів, згрупованих у три тематичні кластери:

Мовно-літературний: українська мова, іноземні мови, літератури тощо. STEM: природничі науки, ІТ, математика та суміжні дисципліни. Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, психологія тощо.

Профільне навчання складатиметься з трьох рівнів:

Вибір профілю навчання — поглиблене вивчення предметів і курсів обраного напряму.

— поглиблене вивчення предметів і курсів обраного напряму. Вибір предметів у межах профілю — індивідуалізація навчання за обраною спеціалізацією.

— індивідуалізація навчання за обраною спеціалізацією. Вибір предметів поза профілем — для врахування додаткових інтересів учнівства.

Обов'язкові предмети для старшокласників

У 10 класі учні навчатимуться за адаптаційною програмою, яка дозволить ознайомитися з обраним профілем та змінити його за необхідності. У цей період акцент буде зроблено на обов’язкових дисциплінах, які охоплюють усі освітні галузі:

Мовно-літературна (українська, іноземні мови, літератури).

Математична (інтегрована математика, алгебра, геометрія).

Природнича (фізика, хімія, біологія, географія).

Громадянська й історична (історія, громадянська освіта).

Соціальна і здоровʼязбережувальна (добробут, здоровʼя).

Інформатична (інформатика).

Фізична культура (спортивні заняття).

Мистецька (музика, живопис).

Технологічна (технології, промисловий дизайн).

У 11 і 12 класах акцент зміститься на профільні дисципліни та вибіркові курси, що дозволить поглиблювати знання з обраного напряму.

Реформа освіти України стартує у 2027 році Фото: Міносвіти Які предмети будуть обов"язковими в старшій школі Фото: Міносвіти

Наприклад, учні, які оберуть природничий профіль, зможуть більше часу приділяти фізиці, хімії, спеціалізованим науковим курсам. Ті, хто надасть перевагу мовам, отримають додаткові години на вивчення української та іноземних мов.

Нагадаємо, у 2025 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест із трьох обов'язкових предметів (українська мова, математика та історія України) та одного предмета на вибір (українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

26 листопада заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що з квітня до серпня цього року заклади вищої освіти відрахували 23,5 тисячі студентів чоловічої статі віком від 30 років.