В Украине с 2027 года школьники смогут выбирать предметы и профиль обучения (инфографика)

В старшей профильной школе все предметы, которые будут изучать ученики 10-12 класса, будут делиться на три кластера. Это языково-литературный, общественно-гуманитарный и STEM.

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С 2027 года украинские школьники получат доступ к современной системе профильного обучения в старших классах. Реформа должна изменить устаревшие подходы, повысить ее качество и предоставить ученикам больше возможностей, сообщили в Минобразования.

Старшеклассники смогут выбирать предметы для углубленного изучения, а также посещать курсы, не связанные с основным профилем.

В целом образовательная система предлагает десятки профилей, сгруппированных в три тематических кластера:

Языково-литературный: украинский язык, иностранные языки, литературы и тому подобное. STEM: естественные науки, ІТ, математика и смежные дисциплины. Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология и тому подобное.

Профильное обучение будет состоять из трех уровней:

Выбор профиля обучения — углубленное изучение предметов и курсов выбранного направления.

— углубленное изучение предметов и курсов выбранного направления. Выбор предметов в рамках профиля — индивидуализация обучения по выбранной специализации.

— индивидуализация обучения по выбранной специализации. Выбор предметов вне профиля — для учета дополнительных интересов ученичества.

Обязательные предметы для старшеклассников

В 10 классе ученики будут учиться по адаптационной программе, которая позволит ознакомиться с выбранным профилем и изменить его при необходимости. В этот период акцент будет сделан на обязательных дисциплинах, которые охватывают все образовательные области:

Языково-литературная (украинский, иностранные языки, литературы).

Математическая (интегрированная математика, алгебра, геометрия).

Естественная (физика, химия, биология, география).

Гражданская и историческая (история, гражданское образование).

Социальная и здоровьесберегающая (благосостояние, здоровье).

Информатическая (информатика).

Физическая культура (спортивные занятия).

Художественная (музыка, живопись).

Технологическая (технологии, промышленный дизайн).

В 11 и 12 классах акцент сместится на профильные дисциплины и выборочные курсы, что позволит углублять знания по выбранному направлению.

Реформа образования Украины стартует в 2027 году Фото: Минобразования Какие предметы будут обязательными в старшей школе Фото: Минобразования

Например, ученики, которые выберут естественный профиль, смогут больше времени уделять физике, химии, специализированным научным курсам. Те, кто отдаст предпочтение языкам, получат дополнительные часы на изучение украинского и иностранных языков.

Напомним, в 2025 году выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест по трем обязательным предметам (украинский язык, математика и история Украины) и одному предмету на выбор (украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык).

26 ноября заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что с апреля по август этого года высшие учебные заведения отчислили 23,5 тысячи студентов мужского пола в возрасте от 30 лет.