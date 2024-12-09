В Украине с 2027 года школьники смогут выбирать предметы и профиль обучения (инфографика)
В старшей профильной школе все предметы, которые будут изучать ученики 10-12 класса, будут делиться на три кластера. Это языково-литературный, общественно-гуманитарный и STEM.
С 2027 года украинские школьники получат доступ к современной системе профильного обучения в старших классах. Реформа должна изменить устаревшие подходы, повысить ее качество и предоставить ученикам больше возможностей, сообщили в Минобразования.
Старшеклассники смогут выбирать предметы для углубленного изучения, а также посещать курсы, не связанные с основным профилем.
В целом образовательная система предлагает десятки профилей, сгруппированных в три тематических кластера:
- Языково-литературный: украинский язык, иностранные языки, литературы и тому подобное.
- STEM: естественные науки, ІТ, математика и смежные дисциплины.
- Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология и тому подобное.
Профильное обучение будет состоять из трех уровней:
- Выбор профиля обучения — углубленное изучение предметов и курсов выбранного направления.
- Выбор предметов в рамках профиля — индивидуализация обучения по выбранной специализации.
- Выбор предметов вне профиля — для учета дополнительных интересов ученичества.
Обязательные предметы для старшеклассников
В 10 классе ученики будут учиться по адаптационной программе, которая позволит ознакомиться с выбранным профилем и изменить его при необходимости. В этот период акцент будет сделан на обязательных дисциплинах, которые охватывают все образовательные области:
- Языково-литературная (украинский, иностранные языки, литературы).
- Математическая (интегрированная математика, алгебра, геометрия).
- Естественная (физика, химия, биология, география).
- Гражданская и историческая (история, гражданское образование).
- Социальная и здоровьесберегающая (благосостояние, здоровье).
- Информатическая (информатика).
- Физическая культура (спортивные занятия).
- Художественная (музыка, живопись).
- Технологическая (технологии, промышленный дизайн).
В 11 и 12 классах акцент сместится на профильные дисциплины и выборочные курсы, что позволит углублять знания по выбранному направлению.
Например, ученики, которые выберут естественный профиль, смогут больше времени уделять физике, химии, специализированным научным курсам. Те, кто отдаст предпочтение языкам, получат дополнительные часы на изучение украинского и иностранных языков.
Напомним, в 2025 году выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест по трем обязательным предметам (украинский язык, математика и история Украины) и одному предмету на выбор (украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык).
26 ноября заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что с апреля по август этого года высшие учебные заведения отчислили 23,5 тысячи студентов мужского пола в возрасте от 30 лет.