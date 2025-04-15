В Україні скоротили літні канікули для учнів шкіл: скільки відпочиватимуть діти

Міністерство освіти і науки України підтвердило дату проведення останнього дзвоника у школах — 30 травня 2025 року. Але попри це навчальний процес у школах триватиме до 30 червня.

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Про це йдеться у Постанові Кабінету Міністрів № 841 від 23 липня 2024 року.

Останній дзвоник у більшості українських шкіл пролунає 30 травня, але червень залишається робочим — учні зможуть завершити програму, ліквідувати академборги, надолужити матеріал, який не змогли засвоїти або підготуватися до іспитів.

Продовження навчання до 30 червня пояснюють необхідністю надолужити матеріал, який учні не змогли засвоїти через:

часті повітряні тривоги;

карантинні заходи;

зміни у графіку канікул.

Весняні канікули цього року у школярів визначали безпосередньо на місцях. Частина шкіл проведе канікули з 16 по 23 квітня, решта — вже відгуляли наприкінці березня.

Повноцінні літні канікули розпочнуться 1 липня і триватимуть до 31 серпня. 1 вересня школярі знову повернуться за парти.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки повідомляло, що в Україні планується проведення реформи старшої школи, в рамках якої окремі заклади освіти змінять свій тип. Водночас гімназії та початкові школи не закриватимуть.

Раніше стало відомо, що з 2027 року школярі зможуть обирати предмети і профіль навчання. У старшій профільній школі усі предмети, які вивчатимуть учні 10-12 класу, поділятимуться на три кластери. Це мовно-літературний, суспільно-гуманітарний і STEM.