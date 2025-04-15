В Україні скоротили літні канікули для учнів шкіл: в ЦПД пояснили постанову

Кожен навчальний заклад самостійно визначає тривалість канікул, які, втім, не мають бути меншими, ніж 30 календарних днів.

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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Так у ЦПД відреагували на інформацію, яку стали поширювати в ЗМІ щодо скорочення літніх канікул у школах. Тут кажуть, що не існує жодного законодавчого акту, який обмежує тривалість канікул у школах, оскільки Законом України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року, кожен навчальний заклад самостійно визначає тривалість канікул. Втім, ці канікули не мають бути меншими 30 календарних днів.

"Відповідно до постанови уряду "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", ухваленої у липні минулого року, поточний навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. Втім, як зазначає Міністерство освіти і науки України, кожен заклад загальної середньої освіти може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом", — йдеться в повідомленні.

Це значить, що окремі навчальні заклади можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на освітні втрати, пов’язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року.

Крім цього, у червні школи можуть організовувати пришкільні табори.

Нагадаємо, що 15 квітня стало відомо про скорочення канікул в українських школах. Зокрема, про те, що канікули розпочнуться з 30 червня.