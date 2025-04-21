Заморозки, температура до -3 и дожди: какой будет погода в Украине на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода с летними показателями температуры воздуха во всех регионах Украины. Изменения в характере погоды произойдут на выходных из-за поступления с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности.

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Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в конце недели пройдут дожди разной интенсивности. Также произойдет снижение температуры воздуха существенно снизится вплоть до заморозков на западе и севере страны.

Какой будет погода с 21 по 27 апреля

В понедельник, 21 апреля, на всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, без осадков. В ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, днем на Левобережье юго-восточный, 5 — 10 м/с. Столбики термометров будут показывать днем +20 +25; в Приазовье, Крыму и Карпатах +14 +19.

Во вторник, 22 апреля, ночью ожидаются кратковременные дожди в Приазовье, а днем местами в Крыму, Карпатах и на Закарпатье. В других регионах страны будет сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 +13, в западной части местами до +16; днем +21 +27.

В среду, 23 апреля, в западной части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. В остальных областях Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночью прогнозируют температуру +9 +15, днем — +23 +28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17 +22.

В четверг, 24 апреля, на большей части территории Украины будет сухо, лишь в западных и северных регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. На крайнем западе днем местами возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9 +15, днем +23 +28.

В пятницу, 25 апреля, на большей части территории страны днем и ночью пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с, местами во время грозы будет усиливаться до 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10 +15, днем +23 +28; в западных, юго-восточных областях и Крыму +13 +18.

В субботу, 26 апреля, синоптики прогнозируют неустойчивую и прохладную погоду с дождями, местами значительными. Местами возможны грозы, град и шквальный ветер 15 — 20 м/с. Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в пределах +4 +11, на остальной территории ночью +8+13, днем +13 +18.

В воскресенье, 27 апреля, на севере и востоке пройдут дожди, в остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура ночью +3 +8, в западных регионах прогнозируют заморозки до 0 -3, днем +6 +12, на юго-востоке Украины +13 +18.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко тоже предупреждала о снижении температуры в Украине и дожди с грозами.