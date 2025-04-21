Заморозки, температура до -3 і дощі: якою буде погода в Україні на тиждень

Цього тижня в Україні прогнозується тепла погода з літніми показниками температури повітря в усіх регіонах України. Зміни у характері погоди відбудуться на вихідних через надходження з півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності.

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Про це попередив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його словами, наприкінці тижня пройдуть дощі різної інтенсивності. Також відбудеться зниження температури повітря істотно знизиться аж до заморозків на заході та півночі країни.

Якою буде погода з 21 по 27 квітня

У понеділок, 21 квітня, на всій території України очікується переважно сонячна і тепла погода, без опадів. У нічний та ранковий час місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень на Лівобережжі південно-східний, 5 — 10 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +20 +25; у Приазов'ї, Криму та Карпатах +14 +19.

У вівторок, 22 квітня, вночі очікуються короткочасні дощі у Приазов'ї, а вдень подекуди у Криму, Карпатах та на Закарпатті. В інших регіонах країни буде сухо. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +13, у західній частині місцями до +16; вдень +21 +27.

У середу, 23 квітня, у західній частині країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. В решті областей України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Вночі прогнозують температуру +9 +15, вдень — +23 +28 °С, на узбережжі морів та на крайньому заході +17 +22.

У четвер, 24 квітня, на більшій частині території України буде сухо, лише у західних та північних регіонах пройдуть короткочасні дощі та грози. На крайньому заході вдень місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9 +15, вдень +23 +28.

У п'ятницю, 25 квітня, на більшій частині території країни вдень та вночі пройдуть помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, подекуди під час грози посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10 +15, вдень +23 +28; у західних, південно-східних областях та Криму +13 +18.

У суботу, 26 квітня, синоптики прогнозують нестійку та прохолодну погоду з дощами, місцями значними. Подекуди можливі грози, град та шквальний вітер 15 – 20 м/с. Температура повітря в західних регіонах коливатиметься в межах +4 +11, на решті території вночі +8+13, вдень +13 +18.

У неділю, 27 квітня, на півночі та сході пройдуть дощі, в решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура вночі +3 +8, у західних регіонах прогнозують заморозки до 0 -3, вдень +6 +12, на південному сході України +13 +18.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко теж попереджала про зниження температури в Україні та дощі з грозами.