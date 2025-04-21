До +26 градусов: синоптик назвала день, когда Украина будет одной из самых теплых стран Европы

22 апреля в Украине ожидается самый теплый день на этой неделе. Столбики термометров будут показывать до +26 градусов тепла. До конца недели атмосферные фронты "вытолкают" антициклон из Украины и температура снизится.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, во вторник, Украина будет одной из самых теплых стран Европы — в течение дня ожидается +20+26 градусов. В ночные часы еще холодновато, поэтому в помещениях также свеженько", — написала она.

По ее прогнозу, дожди 22 апреля вероятны в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат. Большая часть нашей территории — сухо и солнечно.

В Киеве во вторник, 22 апреля, ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.

"В ближайшие дни в Украине будет тепло. В субботу к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12 +18 градусов. В воскресенье, 27 апреля, атмосферные фронты вытолкают из Украины антициклон, поэтому будет повсюду сухо, даже солнечно, однако прохладно", — проинформировала она.

Напомним, что 21 апреля о снижении температуры в конце недели и заморозках предупреждал синоптик Игорь Кибальчич. Изменения в характере погоды произойдут на выходных из-за поступления с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности.