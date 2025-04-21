До +26 градусів: синоптикиня назвала день, коли Україна буде однією з найтепліших країн Європи

22 квітня в Україні очікується найтепліший день на цьому тижні. Стовпчики термометрів показуватимуть до +26 градусів тепла. До кінця тижня атмосферні фронти "виштовхають" антициклон з України і температура знизиться.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи — протягом дня очікується +20+26 градусів. У нічні години ще холоднувато, тому в помешканнях також свіженько", — написала вона.

За її прогнозом, дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. Більша частина нашої території — сухо та сонячно.

У Києві у вівторок, 22 квітня, очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів.

"Найближчими днями в Україні буде тепло. В суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12 +18 градусів. У неділю, 27 квітня, атмосферні фронти виштовхають з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно", — проінформувала вона.

Нагадаємо, що 21 квітня про зниження температури наприкінці тижні та заморозки попереджав синоптик Ігор Кібальчич. Зміни у характері погоди відбудуться на вихідних через надходження з півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності.