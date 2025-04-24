Массированный удар ВС РФ по Украине: пострадали объекты "Укрзалізниці" и ее работники (фото)

Российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в трех регионах Украины во время массированных комбинированных ударов 24 апреля.

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Об этом сообщила государственная компания "Укрзалізниця".

В результате ракетной атаки по Украине ранения получили работники железной дороги: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Несколько работников железной дороги были ранены

Кроме этого, в Киеве и Харьковской области в результате российских ударов повреждены пути, административные и технические здания железной дороги. В то же время поезда двигаются по графику.

Напомним, в Киеве в результате ударов оккупантов 9 человек погибли, еще более 60 были ранены. Спасатели ищут людей под завалами многоэтажных домов.

Массированная атака ВС РФ 24 апреля проходила в несколько этапов. Под утро по Украине выпускали крылатые ракеты бомбардировщики стратегической авиации Ту-95МС.