Масований удар ЗС РФ по Україні: постраждали об'єкти "Укрзалізниці" та її працівники (фото)
Російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в трьох регіонах України під час масованих комбінованих ударів 24 квітня.
Про це повідомила державна компанія "Укрзалізниця".
Унаслідок ракетної атаки по Україні поранення дістали працівники залізниці: провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Стан працівників задовільний, їх обстежують лікарі.
Крім цього, у Києві та Харківській області внаслідок російських ударів пошкоджено колії, адміністративні та технічні будівлі залізниці. Водночас поїзди рухаються за графіком.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ударів окупантів 9 людей загинули, ще понад 60 були поранені. Рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхових будинків.
Масована атака ЗС РФ 24 квітня проходила в кілька етапів. Під ранок по Україні випускали крилаті ракети бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95МС.