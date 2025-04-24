Масований удар ЗС РФ по Україні: постраждали об'єкти "Укрзалізниці" та її працівники (фото)

Російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в трьох регіонах України під час масованих комбінованих ударів 24 квітня.

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Про це повідомила державна компанія "Укрзалізниця".

Унаслідок ракетної атаки по Україні поранення дістали працівники залізниці: провідник у Житомирі та машиніст у Києві. Стан працівників задовільний, їх обстежують лікарі.

Кілька працівників залізниці були поранені

Крім цього, у Києві та Харківській області внаслідок російських ударів пошкоджено колії, адміністративні та технічні будівлі залізниці. Водночас поїзди рухаються за графіком.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ударів окупантів 9 людей загинули, ще понад 60 були поранені. Рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхових будинків.

Масована атака ЗС РФ 24 квітня проходила в кілька етапів. Під ранок по Україні випускали крилаті ракети бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95МС.