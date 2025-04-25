В Украине за год втрое выросло количество людей с игровой зависимостью, — Опендатабот

В Реестре лудоманов сейчас находится 12807 человек и за 2024 год их количество выросло втрое. В течение прошлого года их в среднем ежемесячно туда попадало 780 человек.

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Информация приводится на сайте аналитической платформы "Опендатабот". Там отметили, что в течение 2024 года Реестр пополнился на 9389 человек, а 1496 были исключены из-за завершения срока ограничения.

Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек. Из них 2 172 уже исключены.

Большинство, то есть 99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

Только 1% — это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей). За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году — 140 решений, а вот по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

"Подать заявление о самоограничении действительно легче, чем подать в реестр третье лицо. К тому же растет уровень осведомленности людей о такой возможности. Соответственно, растет количество людей в реестре. Поэтому наша цель — дать людям максимально удобный инструмент для самоограничения и способствовать его использованию", — рассказал руководитель государственного агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков.

Напомним, в прошлом году банкам запретили выдавать кредиты лудоманам. Отныне финансовые учреждения должны убедиться, что не выдают заем гражданину, который ранее тратил средства на азартные игры. Такие граждане внесены в специальный Реестр по обращению родителей, жен или детей.