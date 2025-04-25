В Україні за рік втричі зросла кількість людей з ігровою залежністю, — Опендатабот

В Реєстрі лудоманів нині знаходиться 12807 людей й за 2024 рік їх кількість зросла втричі. Протягом минулого року їх в середньому щомісяця туди потрапляло 780 людей.

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Інформація наводиться на сайті аналітичної платформи "Опендатабот". Там зазначили, що упродовж 2024 року Реєстр поповнився на 9389 осіб, а 1496 були виключені через завершення строку обмеження.

Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 людей. З них 2 172 уже виключено.

Більшість, тобто 99% усіх записів у Реєстрі — це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження — від шести місяців до трьох років.

Лише 1% — це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей). За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік — 140 рішень, а ось за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

"Подати заяву про самообмеження справді легше, ніж подати у реєстр третю особу. До того ж зростає рівень обізнаності людей про таку можливість. Відповідно, зростає кількість людей у реєстрі. Тож наша мета — дати людям максимально зручний інструмент для самообмеження та сприяти його використанню", — розповів керівник державного агентства "ПлейСіті" Геннадій Новіков.

Нагадаємо, минулого року банкам заборонили видавати кредити лудоманам. Відтепер фінансові установи повинні переконатись, що не видають позику громадянину, який раніше витрачав кошти на азартні ігри. Такі громадяни внесені у спеціальний Реєстр за зверненням батьків, дружин або дітей.