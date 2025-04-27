США урезают помощь: Украина стала более уязвима к кибератакам хакеров из РФ, — Bloomberg

Агентство США по международному развитию USAID выделило Украине более 200 миллионов долларов на помощь в сфере кибербезопасности. После прихода к власти Дональда Трампа многие программы заморозили, риски хакерских атак возросли.

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Десятки людей в Украине и США, обеспечивающие критически важную помощь по кибербезопасности, лишились контрактов, рассказали осведомленные источники агентства Bloomberg.

Финансирование США помогало Украине отражать атаки на информационные системы, электростанции, высшие органы государственной власти и телекоммуникационные компании.

За последние пять лет USAID предоставило Киеву более 200 миллионов долларов на помощь в кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и киберкомандование США тоже оказывали помощь.

Остановка финансирования программ сорвала запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения для безопасности инфраструктуры Украины, добавили они.

Собеседники агентства говорят, что американская помощь в сфере кибербезопасности включала обучение, поставку оборудования и программного обеспечения организациям в Украине.

В список клиентов входили десятки правительственных учреждений и департаментов, ключевые поставщики газа и электроэнергии, Национальный банк Украины, атомные электростанции и предприятия, управляющие радиоактивными отходами.

США останавливают помощь Украине в кибербезопасности: главные последствия

Сокращение поддержки кибербезопасности ослабит цифровой фронт Украины, уверен киевский эксперт по кибербезопасности Егор Аушев, организовавший добровольную "киберармию" для противодействия российским хакерам.

"Внезапное и необъявленное прекращение киберзащиты создало существенную проблему", — пояснил специалист.

Госсекретарь Марко Рубио хочет гарантировать, что каждый доллар USAID потратит на то, чтобы сделать США "безопасными, сильными и процветающими". В связи с этим агентство пересматривает все проекты по кибербезопасности, пояснил представитель Госдепартамента.

Крупнейшим контрактом USAID был проект стоимостью 128 миллионов долларов по защите критической инфраструктуры Украины. Сроки контракта истекали в сентябре, но его исполнитель рассчитывал продлить его еще на год.

После заморозки финансирования в январе многие из людей, работавших над проектом, ушли в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, британский бизнесмен Джеймс О'Салливан рассказывал, как хакеры украли у него 25 000 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен).

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