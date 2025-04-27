США урізають допомогу: Україна стала більш вразливою до кібератак хакерів із РФ, — Bloomberg

Агентство США з міжнародного розвитку USAID виділило Україні понад 200 мільйонів доларів на допомогу у сфері кібербезпеки. Після приходу до влади Дональда Трампа багато програм заморозили, ризики хакерських атак зросли.

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Десятки людей в Україні та США, які забезпечують критично важливу допомогу з кібербезпеки, втратили контракти, розповіли обізнані джерела агентства Bloomberg.

Фінансування США допомагало Україні відбивати атаки на інформаційні системи, електростанції, вищі органи державної влади та телекомунікаційні компанії.

За останні п'ять років USAID надало Києву понад 200 мільйонів доларів на допомогу в кібербезпеці. Агентство національної безпеки і кіберкомандування США теж надавали допомогу.

Зупинка фінансування програм зірвала заплановані поставки комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для безпеки інфраструктури України, додали вони.

Співрозмовники агентства кажуть, що американська допомога у сфері кібербезпеки включала навчання, постачання обладнання та програмного забезпечення організаціям в Україні.

До списку клієнтів входили десятки урядових установ і департаментів, ключові постачальники газу та електроенергії, Національний банк України, атомні електростанції та підприємства, що управляють радіоактивними відходами.

США зупиняють допомогу Україні в кібербезпеці: головні наслідки

Скорочення підтримки кібербезпеки послабить цифровий фронт України, упевнений київський експерт із кібербезпеки Єгор Аушев, який організував добровільну "кіберармію" для протидії російським хакерам.

"Раптове і неоголошене припинення кіберзахисту створило суттєву проблему", — пояснив фахівець.

Держсекретар Марко Рубіо хоче гарантувати, що кожен долар USAID витратить на те, щоб зробити США "безпечними, сильними і процвітаючими". У зв'язку з цим агентство переглядає всі проєкти з кібербезпеки, пояснив представник Держдепартаменту.

Найбільшим контрактом USAID був проєкт вартістю 128 мільйонів доларів із захисту критичної інфраструктури України. Терміни контракту спливали у вересні, але його виконавець розраховував продовжити його ще на рік.

Після заморозки фінансування в січні багато хто з людей, які працювали над проєктом, пішли в неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, британський бізнесмен Джеймс О'Салліван розповідав, як хакери вкрали у нього 25 000 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень).

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