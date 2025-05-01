"Не разбирался": блогер Слобоженко, подозреваемый в неуплате налогов, впервые прокомментировал свой долг

Блогер Александр Слобоженко, которого подозревают в уклонении от уплаты более 200 миллионов гривен налогов, впервые прокомментировал свой долг: отметил, что не платил налоги, потому что "не знал", что это нужно делать, а молчал долгое время из-за того, что "переживал".

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Соответствующее сообщение с комментариями относительно обвинения в уклонении от уплаты налогов блогер обнародовал на своей странице в Instagram 30 апреля.

"Я воздерживался от публичных комментариев — чтобы говорить только тогда, когда смогу дать четкий и ответственный ответ", — написал Слобоженко.

Стоит заметить, что подозрение в уклонении от уплаты налогов Слобоженко было объявлено еще в августе 2024 года. Однако все это время блогер не предоставлял публичных комментариев по обвинениям.

"Эта ситуация стала результатом недостаточно четко сформированной юридической модели на стыке личной деятельности, публичного имиджа и бизнеса", — отметил Александр.

Он пояснил, что не имел в течение длительного времени понимания того, как нужно структурировать указанные процессы в соответствии с "требованиями системы.

"Я оступился, заигрался, потерял какой-то контроль, потерял эту землю под ногами, за что, собственно говоря, и поплатился", — сказал блогер.

Блогер обязался оплатить всю налоговую задолженность, которую имеет на сегодня. Также Слобоженко анонсировал запуск благотворительного проекта для поддержки Вооруженных сил Украины, отметив, что в рамках проекта на прошлой неделе уже было передано более 20 миллионов гривен. При этом он подчеркнул, что начинает проект "не для отчетности".

"Я это делаю не для отчетности, не как ответ на публичное давление, а потому, что это — было и остается моей позицией с самого начала войны", — написал в своей заметке Александр.

Дело об уклонении от налогов

16 августа 2024 года блогеру Александру Слобоженко, у которого более 400 тысяч подписчиков в Instagram по состоянию на сегодня, было сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Сумма, о которой шла речь, составляла около 200 миллионов гривен.

По данным следствия, блогер получил прибыль в более чем миллиард гривен в криптовалюте. После этого он обменивал их на наличные, но не платил налоги с этой прибыли, зато вкладывая средства в недвижимость и элитные автомобили.

2 сентября 2024 года суд избрал меру пресечения Слобоженко. Сам блогер был объявлен в розыск.

Напомним, в расследовании от NGL.media за 28 апреля 2024 года говорилось, что блогер Слобоженко записал свой люксовый автопарк на маму.