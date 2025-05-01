"Не розбирався": блогер Слобоженко, підозрюваний у несплаті податків, вперше прокоментував свій борг

Блогер Олександр Слобоженко, якого підозрюють в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків, вперше прокоментував свій борг: зазначив, що не платив податки, бо "не знав", що це потрібно робити, а мовчав довгий час через те, що "переживав".

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Відповідний допис із коментарями щодо звинувачення в ухиленні від сплати податків блогер оприлюднив на своїй сторінці в Instagram 30 квітня.

"Я утримувався від публічних коментарів — щоб говорити лише тоді, коли зможу дати чітку і відповідальну відповідь", — написав Слобоженко.

Варто зауважити, що підозру в ухиленні від сплати податків Слобоженку було оголошено ще у серпні 2024 року. Однак весь цей час блогер не надавав публічних коментарів щодо звинувачень.

"Ця ситуація стала результатом недостатньо чітко сформованої юридичної моделі на стику особистої діяльності, публічного іміджу та бізнесу", — зазначив Олександр.

Він пояснив, що не мав упродовж тривалого часу розуміння того, як потрібно структурувати зазначені процеси відповідно до "вимог системи.

"Я оступився, загрався, втратив якийсь контроль, втратив цю землю під ногами, за що, власне кажучи, й поплатився", — сказав блогер.

Блогер зобов'язався сплатити всю податкову заборгованість, яку має на сьогодні. Також Слобоженко анонсував запуск благодійного проєкту для підтримки Збройних сил України, зазначивши, що в межах проєкту минулого тижня вже було передано понад 20 мільйонів гривень. При цьому він підкреслив, що розпочинає проєкт "не для звітності".

"Я це роблю не для звітності, не як відповідь на публічний тиск, а тому, що це — було і залишається моєю позицією з самого початку війни", — написав у своєму дописі Олександр.

Справа про ухилення від податків

16 серпня 2024 року блогеру Олександру Слобоженку, у якого понад 400 тисяч підписників в Instagram станом на сьогодні, було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Сума, про яку йшлося, складала близько 200 мільйонів гривень.

За даними слідства, блогер отримав прибуток у понад мільярд гривень у криптовалюті. Після цього він обмінював їх на готівку, але не сплачував податки з цього прибутку, натомість вкладаючи кошти у нерухомість та елітні автомобілі.

2 вересня 2024 року суд обрав запобіжний захід Слобоженку. Самого блогера було оголошено у розшук.

Нагадаємо, у розслідуванні від NGL.media за 28 квітня 2024 року йшлося, що блогер Слобоженко записав свій люксовий автопарк на маму.