"Решила избавиться от сына и сделать бизнес": женщина сядет на 8 лет за продажу 2-летнего ребенка

В Днепре к 8 годам лишения свободы приговорили 20-летнюю женщину. Она продала своего двухлетнего сына за 1 миллион гривен. За полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

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Об этом сообщила Днепровская областная прокуратура и полиция Днепропетровской области.

20-летнюю жительницу Днепра признали виновной и приговорили к 8 годам лишения свободы за торговлю людьми, совершенную в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). В суде доказали, что осужденная решила продать своего 2-летнего сына.

Как говорится в сообщении, с этой целью женщина нашла потенциальную покупательницу, которой предложила передать малолетнего за денежное вознаграждение — 1 млн грн. За полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

Во время судебного разбирательства женщина свою вину не признавала. До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

Женщина продала своего сына за миллион: детали

Напомним, что женщину, которая продала своего сына, задержали 23 апреля 2024 года при передаче средств. Как выяснилось, купить сына она предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече. Далее взяла ребенка и пришла на определенное место, где "продала" мальчика за миллион гривен. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила от него избавиться.

"Отца у мальчика нет — женщина самостоятельно воспитывала сына. Она зарегистрирована как одинокая мать, поэтому решение о продаже ребенка она приняла самостоятельно. На полученные деньги фигурантка планировала начать собственный бизнес", — прокомментировала Фокусу руководитель пресс-службы полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

В частности, ранее Фокус писал о том, что в Южно-Африканской Республике 23-летняя женщина через социальную сеть продала собственного младенца. Через неделю она решила вернуть ребенка, мотивируя тем, что скучает по нему