"Вирішила позбутися сина та зробити бізнес": жінка сяде на 8 років за продаж 2-річної дитини

У Дніпрі до 8 років позбавлення волі засудили 20-річну жінку. Вона продала свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. За отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

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Про це повідомила Дніпровська обласна прокуратура та поліція Дніпропетровської області.

20-річну мешканку Дніпра визнали винною та засудили до 8 років позбавлення волі за торгівлю людьми, вчинену стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України). У суді довели, що засуджена вирішила продати свого 2-річного сина.

Як йдеться у повідомленні, з цією метою жінка знайшла потенційну покупницю, якій запропонувала передати малолітнього за грошову винагороду – 1 млн грн. За отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

Під час судового розгляду жінка свою вину не визнавала. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Жінка продала свого сина за мільйон: деталі

Нагадаємо, що жінку, яка продала свого сина, затримали 23 квітня 2024 року під час передавання коштів. Як з’ясувалося, купити сина вона запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Далі взяла дитину та прийшла на визначене місце, де "продала" хлопчика за мільйон гривень. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися.

"Батька в хлопчика немає — жінка самостійно виховувала сина. Вона зареєстрована як самотня матір, тому рішення про продаж дитини вона ухвалила самостійно. На отримані гроші фігурантка планувала започаткувати власний бізнес", — прокоментувала Фокусу керівниця пресслужби поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Зокрема, раніше Фокус писав про те, що у Південно-Африканській Республіці 23-річна жінка через соціальну мережу продала власне немовля. Через тиждень вона вирішила повернути дитину, мотивуючи тим, що сумує за нею.