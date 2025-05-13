Заместитель мэра Лозовой не вернулся из заграничной командировки: в СМИ пишут, что он в РФ (видео)

Заместитель главы города Лозовая в Харьковской области Алексей Корпан уехал в заграничную командировку в Чехию и не вернулся из нее.

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Об этом сообщил глава города Сергей Зеленский.

По его словам, Алексей Корпан в начале мая выехал в командировку в республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления нашей громаде оборудования для первичной медицины. С седьмого мая он перестал выходить на связь. В понедельник, 12 мая он появился в социальных сетях, однако на звонки не отвечает.

"Безусловно, если подтвердится, что он предал наше государство — в голове у меня это не укладывается такой случай, — правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Все будет в правовом поле", — добавил городской голова.

В комментарии "Суспільне Харків" Сергей Зеленский уточнил, что его заместитель поехал в Прагу на конференцию и должен был вернуться из командировки до 9 мая и 12 мая уже выйти на работу. Корпан впервые выехал за границу во время полномасштабного вторжения, добавил глава города.

"Четыре месяца, по трудовому законодательству, мы не снимем его с должности. Потом можно выносить на сессию и снимать, если депутаты проголосуют. Он мой заместитель по таким направлениям, как должностные обязанности, старостинские округа", — отметил Зеленский.

По информации бывшего секретаря Лозовского городского совета в 2015-2020 годах, а ныне военнослужащего Сергея Кобы, Алексей Корпан находится в России.

"С вероятностью 90%. У меня есть свои источники в Лозовском городском совете", — сказал Коба.

Алексей Корпан: что о нем известно

Алексей Корпан родился 9 сентября 1975 года. Согласно информации на портале "Честно", он дважды баллотировался в Верховную Раду от Коммунистической партии Украины и не был избран. Как добавляет "Суспільне Харків", в 2014 году на странице Алексея Корпана в российской соцсети "ВКонтакте" были сообщения в поддержку пророссийских террористов из "ДНР" и "ЛНР", восхищался одним из руководителей СССР Иосифом Сталиным и украинским коллаборационистом Александром Захарченко.

Ранее Фокус писал, что выехал по разрешению Минкульта и не вернулся в Украину главный исполнитель из фильма "Запрещенный" Дмитрий Ярошенко. Позже он сделал заявление о своем решении, отметив, что выехал из Украины из-за "важного международного проекта".