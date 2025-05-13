Заступник мера Лозової не повернувся із закордонного відрядження: в ЗМІ пишуть, що він в РФ (відео)

Заступник голови міста Лозова в Харківській області Олексій Корпан поїхав в закордонне відрядження до Чехії та не повернувся з нього.

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Про це повідомив очільник міста Сергій Зеленський.

За його словами, Олексій Корпан на початку травня виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого травня він перестав виходити на зв'язок. У понеділок, 12 травня він з'явився в соціальних мережах, однак на дзвінки не відповідає.

"Безумовно, якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу — в голові у мене це не вкладається такий випадок, — правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", — додав міський голова.

У коментарі "Суспільне Харків" Сергій Зеленський уточнив, що його заступник поїхав у Прагу на конференцію й мав повернутися з відрядження до 9 травня та 12 травня вже вийти на роботу. Корпан вперше виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення, додав очільник міста.

"Чотири місяці, за трудовим законодавством, ми не знімемо його з посади. Потім можна виносити на сесію і знімати, якщо депутати проголосують. Він мій заступник за такими напрямками, як посадові обов'язки, старостинські округи", — зазначив Зеленський.

За інформацією колишнього секретаря Лозівської міської ради у 2015-2020 роках, а нині військовослужбовця Сергія Коби, Олексій Корпан перебуває в Росії.

"З імовірністю 90%. У мене є свої джерела в Лозівській міській раді", — сказав Коба.

Олексій Корпан: що про нього відомо

Олексій Корпан народився 9 вересня 1975 року. Згідно з інформацією на порталі "Чесно", він двічі балотувався до Верховної ради від Комуністичної партії України й не був обраний. Як додає "Суспільне Харків", у 2014 році на сторінці Олексія Корпана у російській соцмережі "ВКонтакте" були дописи на підтримку проросійських терористів з "ДНР" та "ЛНР", захоплювався одним із керівників СРСР Йосипом Сталіним та українським колабораціоністом Олександром Захарченком.

Раніше Фокус писав, що виїхав за дозволом Мінкульту і не повернувся в Україну головний виконавець з фільму "Заборонений" Дмитро Ярошенко. Пізніше він зробив заяву про своє рішення, зазначивши, що виїхав з України через "важливий міжнародний проєкт".