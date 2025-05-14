Разговаривала на русском: директора детсада уволили за незнание украинского языка

В Киевской области уволили директора детского сада за то, что на работе она общалась на русском языке и не получила сертификат об уровне владения украинским языком. Соответствующий приказ об увольнении был издан в связи с несоответствием должностным требованиям.

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Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик на своей странице в Facebook.

Лещик написала, что к ней поступило обращение от родителей, которые жаловались на директора детсада, которая постоянно общалась на русском языке с детьми, их родителями и работниками учреждения. Она не реагировала на замечания и объясняла это тем, что ей "так удобно". Родители собрали видеодоказательства и передали их Лещик. В ответ омбудсмен направила письмо к учредителю заведения с требованием проверить, имеет ли директор сертификат, подтверждающий владение государственным языком.

По словам омбудсмена, орган управления образования сообщил, что еще в январе 2021 года директору было рекомендовано подтвердить уровень владения государственным языком, однако, по состоянию на апрель 2025 года, директор так и не предоставила соответствующий сертификат.

"По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора учреждения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования", — написала Лещик.

Напомним, в Украине создали рабочую группу, которая будет работать над изменениями в законодательстве для усиления защиты украинского языка. Одним из нововведений станет распространение требований по использованию государственного языка на контент в социальных сетях.

Как сообщал ранее Фокус, на передовой воюют представители разных национальных сообществ, и для многих из них украинский язык не является родным. Каждый солдат самостоятельно выбирает, на каком языке общаться в окопах или во время боев с врагом.