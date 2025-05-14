Розмовляла російською: директорку дитсадка звільнили за незнання української мови

У Київській області звільнили директорку дитячого садочку за те, що на роботі вона спілкувалася російською мовою і не отримала сертифікат про рівень володіння українською мовою. Відповідний наказ про звільнення був виданий у зв’язку з невідповідністю посадовим вимогам.

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Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик на своїй сторінці в Facebook.

Лещик написала, що до неї надійшло звернення від батьків, які скаржилися на директорку дитсадка, що постійно спілкувалася російською мовою з дітьми, їхніми батьками та працівниками закладу. Вона не реагувала на зауваження і пояснювала це тим, що їй "так зручно". Батьки зібрали відеодокази і передали їх Лещик. У відповідь омбудсменка направила лист до засновника закладу з вимогою перевірити, чи має директорка сертифікат, що підтверджує володіння державною мовою.

За словами омбудсменки, орган управління освіти повідомив, що ще у січні 2021 року директорці було рекомендовано підтвердити рівень володіння державною мовою, однак, станом на квітень 2025 року, директорка так і не надала відповідний сертифікат.

"За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти", — написала Лещик.

Нагадаємо, в Україні створили робочу групу, яка працюватиме над змінами в законодавстві для посилення захисту української мови. Одним із нововведень стане поширення вимог щодо використання державної мови на контент у соціальних мережах.

Як повідомляв раніше Фокус, на передовій воюють представники різних національних спільнот, і для багатьох з них українська мова не є рідною. Кожен солдат самостійно обирає, якою мовою спілкуватися в окопах або під час боїв з ворогом.