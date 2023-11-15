"Угорці та болгари захищають Україну": омбудсмен розповів, чи порушують мовний закон у ЗСУ

У гарячих точках воюють представники різних національних спільнот і для багатьох із них українська — не рідна мова. Кожен солдат сам вирішує, якою мовою він спілкуватиметься в окопах або в битві з ворожими військами, заявив Фокусу Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Україну захищають від окупантів зі зброєю в руках представники різних національних спільнот. Усі ці люди — український народ і громадяни цієї країни, сказав Фокусу Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За весь 2023 рік не було жодної скарги про порушення мовного закону українськими військовослужбовцями. Було лише повідомлення про використання недержавної мови в одному з військкоматів, але цю проблему вже вирішили, каже Кремінь.

Підстав для тверджень про порушення мовного закону в ЗСУ немає. А якою мовою військові спілкуються під час обідів, в окопах або в битві з ворожими військами, це їхня особиста справа, підкреслює Кремінь.

"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова — угорська. Служать хлопці і з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це — український народ і громадяни нашої країни", — пояснив омбудсмен.

Зазначимо, що стаття 15 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" регламентує застосування державної мови в ЗСУ та інших військових формуваннях.

Згідно з документом, українська мова є мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у ЗСУ та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону.

Фокус раніше докладно описував мовні скандали за участю професорки Національного університету "Львівська політехніка", екснардепки Ірини Фаріон. Мовознавиця заявляє, що всі військові зобов'язані розмовляти тільки українською мовою.

Через таку поведінку Фаріон, студенти "Львівської політехніки" 14 листопада вийшли на мітинг і вимагали звільнити викладача.