От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ

Дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны, имеют право на пенсию от государства из-за потери кормильца. Оформить выплаты можно в Пенсионном фонде Украины. При этом размер пенсии будет зависеть от обстоятельств гибели или пропажи без вести.

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Об особенностях начисления пенсии детям военнослужащих рассказали на портал ПФУ.

Пенсионный фонд объяснил, что выплаты детям, а также другим нетрудоспособным членам семьи военнослужащего, проводятся в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В законе, среди прочих, есть раздел 4, в котором подробно описано, кто имеет право на помощь от государства и в каком размере. Между тем в ПФУ добавили, что оформление выплат происходит в региональных филиалах учреждения.

Пенсия для детей — детали

Согласно закону Украины, на пенсию из-за потери кормильца-военнослужащего имеют право:

дети в возрасте до 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование в школе, техникуме, университете и тому подобное. Выплаты продолжаются до окончания обучения, но до 23 лет, указано в законе;

дети-сироты до 23 лет, при этом не важно, учатся они или нет.

Размер пенсии зависит от обстоятельств гибели или пропажи без вести, уточнили в Пенсионном фонде. Кроме того, есть нижний предел выплат, которые привязаны к денежному обеспечению военнослужащего.

Какой размер пенсии могут получить дети:

если военный погиб при исполнении обязанностей и имел одного ребенка, то пенсия — 70% денежного обеспечения, но не менее 7 800 грн;

денежного обеспечения, но не менее грн; если военный погиб при исполнении обязанностей и имел двое или больше детей, то пенсия — 50% денежного обеспечения на каждого, но не менее 6 100 грн;

денежного обеспечения на каждого, но не менее грн; если военный погиб не во время боевых действий, например, от несчастного случая, то пенсия — 30% денежного обеспечения, но не менее 4 722 грн.

В Пенсионном фонде уточнили, что право на выплаты имеет жена (муж) погибшего человека. Также речь идет обо всех нетрудоспособных членах семьи, которая потеряла кормильца.

Пенсия для детей — объяснение Пенсионного фонда Фото: ПФУ

Как оформить пенсию детям по потере кормильца

На портале ПФУ кратко описали процедуру оформления пенсии для детей. Процедура зависит от того, вышел ли погибший/погибшая на пенсию:

если погибший не вышел на пенсию, то родственникам следует обращаться в силовую структуру, в которой он служил. После этого обращение поступает в Пенсионный фонд и принимается соответствующее решение;

если погибший вышел на пенсию, то родственникам следует обращаться сразу в ПФУ.

Отметим, в марте 2024 Фокус писал о деталях получения пенсии для всех категорий граждан, потерявших кормильца, а не только о детях. Речь идет, например, о близких родственниках, которые являются людьми с инвалидностью, или о родственниках, ухаживающих за детьми кормильца, в возрасте до 8 лет.

Напоминаем, в мае "24 канал" посчитал, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию 11 тыс. грн.