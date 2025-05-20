Від 4700 до 7800 грн: як оформити пенсію дітям загиблих та зниклих безвісти бійців ЗСУ

Діти військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час війни, мають право на пенсію від держави через втрату годувальника. Оформити виплати можна у Пенсійному фонді України. При цьому розмір пенсії залежатиме від обставин загибелі чи зникнення безвісти.

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Про особливості нарахування пенсії дітям військовослужбовців розповіли на портал ПФУ.

Пенсійний фонд пояснив, що виплати дітям, а також іншим непрацездатним членам родини військовослужбовця, проводяться відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". У законі, серед інших, є розділ 4, у якому детально описано, хто має право на допомогу від держави та у якому розмірі. Тим часом у ПФУ додали, що оформлення виплат відбувається у регіональних філіях установи.

Пенсія для дітей — деталі

Згідно з законом України, на пенсію через втрату годувальника-військовослужовця мають право:

діти віком до 18 років;

діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту у школі, технікумі, університеті тощо. Виплати тривають до закінчення навчання, але до 23 років, вказано у законі;

діти-сироти до 23 років, при цьому не важливо, навчаються вони чи ні.

Розмір пенсії залежить від обставин загибелі або зникнення безвісти, уточнили у Пенсійному фонді. Крім того, є нижня межа виплат, які прив'язані до грошового забезпечення військовослужбовця.

Який розмір пенсії можуть отримати діти:

якщо військовий загинув під час виконання обов'язків і мав одну дитину, то пенсія — 70% грошового забезпечення, але не менш як 7 800 грн;

грошового забезпечення, але не менш як грн; якщо військовий загинув під час виконання обов'язків і мав двоє або більше дітей, то пенсія — 50% грошового забезпечення на кожну, але не менш як 6 100 грн;

грошового забезпечення на кожну, але не менш як грн; якщо військовий загинув не під час бойових дій, наприклад, від нещасного випадку, то пенсія — 30% грошового забезпечення, але не менш як 4 722 грн.

У Пенсійному фонді уточнили, що право на виплати має дружина (чоловік) загиблої людини. Також ідеться про усіх непрацездатних членів родини, яка втратила годувальника.

Пенсія для дітей - пояснення Пенсійного фонду Фото: ПФУ

Як оформити пенсію дітям через втрату годувальника

На порталі ПФУ коротко описали процедуру оформлення пенсії для дітей. Процедура залежить від того, чи загиблий/загибла вийшли на пенсію:

якщо загиблий не вийшов на пенсію, то родичам слід звертатись у силову структуру, у якій він служив. Після цього звернення надходить до Пенсійного фонду і приймається відповідне рішення;

якщо загиблий вийшов на пенсію, то родичам слід звертатись відразу у ПФУ.

Зазначимо, у березні 2024 Фокус писав про деталі одержання пенсії для усіх категорій громадян, які втратили годувальника, а не лише про дітей. Ідеться, наприклад, про близьких родичів, які є людьми з інвалідністю, або про родичів, які доглядають за дітьми годувальника, віком до 8 років.

Нагадуємо, у травні "24 канал" порахував, яку зарплату потрібно мати, щоб одержувати пенсію 11 тис. грн.