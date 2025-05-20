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Украина

Хакер из Украины взломал "е-Запис" в МВД и заработал $40 тысяч за 3 месяца, – прокуроры (фото)

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Фото: МВС | Программа перехватывала для свободные талоны в сервисных центрах МВД

Мужчина создал программу, перехватывающую электронные талоны в сервисных центрах МВД. Вмешательство нарушило порядок работы информационных систем.

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Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным обвинителей, 27-летний житель Киевской области несанкционированно вмешивался в информационные системы МВД и нарушил порядок их работы.

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Житель Киевской области вмешивался в информационные системы МВД

Мужчина нашел способ, как помочь желающим получить талон на услуги в территориальных сервисных центрах и Экспертной службе МВД.

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Хакер помогал получать талоны в территориальных сервисных центрах

Система генерирует ограниченное количество подобных талонов в день, поэтому не все могут воспользоваться услугами, когда хотят. Приходится обращаться к посредникам, которые помогают сократить время ожидания.

Специалист самостоятельно создал программу, которая перехватывала для его клиентов свободные талоны, как только они появлялись в системе. Скрипт позволял ему автоматически получать талоны из электронной очереди одновременно для нескольких людей.

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Специалист за деньги перехватывал свободные талоны

"Хакер лишал возможности граждан в помещении сервисных центров получить талоны и доступ к услугам", — утверждают прокуроры.

Напомним, хакерам удалось похитить данные клиентов американской криптовалютной биржи Coinbase. Они требовали у компании 20 млн долларов за конфиденциальность.

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