Хакер из Украины взломал "е-Запис" в МВД и заработал $40 тысяч за 3 месяца, – прокуроры (фото)

Мужчина создал программу, перехватывающую электронные талоны в сервисных центрах МВД. Вмешательство нарушило порядок работы информационных систем.

Related video

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным обвинителей, 27-летний житель Киевской области несанкционированно вмешивался в информационные системы МВД и нарушил порядок их работы.

Житель Киевской области вмешивался в информационные системы МВД

Мужчина нашел способ, как помочь желающим получить талон на услуги в территориальных сервисных центрах и Экспертной службе МВД.

Хакер помогал получать талоны в территориальных сервисных центрах

Система генерирует ограниченное количество подобных талонов в день, поэтому не все могут воспользоваться услугами, когда хотят. Приходится обращаться к посредникам, которые помогают сократить время ожидания.

Специалист самостоятельно создал программу, которая перехватывала для его клиентов свободные талоны, как только они появлялись в системе. Скрипт позволял ему автоматически получать талоны из электронной очереди одновременно для нескольких людей.

Специалист за деньги перехватывал свободные талоны

"Хакер лишал возможности граждан в помещении сервисных центров получить талоны и доступ к услугам", — утверждают прокуроры.

Напомним, хакерам удалось похитить данные клиентов американской криптовалютной биржи Coinbase. Они требовали у компании 20 млн долларов за конфиденциальность.

Google предупреждал о новом вирусе LOSTKEYS из России, который похищает данные политиков и общественных активистов.