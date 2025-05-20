Хакер з України зламав "е-Запис" у МВС і заробив $40 тисяч за 3 місяці, — прокурори (фото)

Чоловік створив програму, що перехоплює електронні талони в сервісних центрах МВС. Втручання порушило порядок роботи інформаційних систем.

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Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними обвинувачів, 27-річний житель Київської області несанкціоновано втручався в інформаційні системи МВС і порушив порядок їхньої роботи.

Житель Київської області втручався в інформаційні системи МВС

Чоловік знайшов спосіб, як допомогти охочим отримати талон на послуги в територіальних сервісних центрах та Експертній службі МВС.

Хакер допомагав отримувати талони в територіальних сервісних центрах

Система генерує обмежену кількість подібних талонів на день, тому не всі можуть скористатися послугами, коли хочуть. Доводиться звертатися до посередників, які допомагають скоротити час очікування.

Фахівець самостійно створив програму, яка перехоплювала для його клієнтів вільні талони, щойно вони з'являлися в системі. Скрипт дозволяв йому автоматично отримувати талони з електронної черги одночасно для кількох людей.

Фахівець за гроші перехоплював вільні талони

"Хакер позбавляв можливості громадян у приміщенні сервісних центрів отримати талони та доступ до послуг", — стверджують прокурори.

Нагадаємо, хакерам вдалося викрасти дані клієнтів американської криптовалютної біржі Coinbase. Вони вимагали у компанії 20 млн доларів за конфіденційність.

Google попереджав про новий вірус LOSTKEYS із Росії, який викрадає дані політиків і громадських активістів.