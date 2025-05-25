Дожди и сильные порывы ветра в ряде регионов: прогноз погоды в Украине на 26 мая

Погода завтра, 26 мая, в Украине будет по-разному проявляться в ряде регионов страны — от ясной до дождей с порывами ветра. В то же время, прогноз на завтра предусматривает, что температура будет колебаться от +19 до +29 в разных уголках Украины.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она указывает, что прогноз на завтра в столице ожидаются дожди с умеренной температурой воздуха до +18... +19 градусов. Также предполагается наличие порывистого юго-восточного ветра.

"В Украине 26-го мая предполагается значительный температурный контраст: на западе от +9 до +15, на севере +18+22, в Сумской области до +25 градусов", — указывает синоптик.

Диденко добавляет, что в центральный областях столбик термометра будет колебаться между +19 до +23, в Полтавской области температура будет около 25 градусов тепла. В то же время. В Днепропетровской области прогноз на завтра будет благоприятным — до +28.

Какой будет погода завтра на юге и востоке

"В южной части +24+28, в Одесской области +20+24 градуса. В восточных областях +26+29 градусов. Дожди пройдут на западе, севере (кроме Сумской), в центре (кроме Полтавской и Днепра с районами) и в Одесской области", — пишет метеоролог.

Она добавляет, что в большинстве южных областей, в Крыму и на востоке Украины прогноз на завтра предусматривает сухую погоду. В то же время на левобережье Украины предусматриваются штормовые ветры с силой до 15-20 м/с, поэтому просит всех быть осторожными.

Ранее сообщалось, где будет самая теплая погода в эти выходные в Украине. Комфортная погода будет несколько дней из-за влажного и теплого воздуха, однако в некоторых регионах вероятны ливни с грозами.

Впоследствии стало известно, какой будет погода на 24 и 25 мая. Синоптики предсказывают, что местами возможны грозовые ливни, град и похолодание.