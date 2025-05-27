Как выехать за границу с домашним животным: чек-лист для путешествия

Чтобы пересечь границу с животным, необходимо сделать несколько пошаговых действий. А подготовку следует начинать за четыре месяца до путешествия.

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Об этом пишет Госпродпотребслужба Украины.

Первый шаг, который нужно сделать перед поездкой с животным за границу — необходимо понять, какие правила существуют в других странах. Соответствующую информацию можно посмотреть на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе"Требования к некоммерческому перемещению".

Так как сейчас воздушное пространство в Украине закрыто, то необходимо не только соблюдать требования страны, в которую планируете ехать, но и тех стран, через которые проезжаете. В большинстве, это страны ЕС. И в соответствии с европейскими требованиями необходимо готовиться минимум за 4 месяца, чтобы выехать с домашним любимцем за границу.

Второй шаг — необходимо посетить врача ветеринарной медицины, чтобы сделать чипирование и прививки против бешенства (можно делать с 12 недель возраста животного). Важно, что идентификация животных должна осуществляться перед вакцинацией против бешенства. Указанные действия должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы. Перечень больниц здесь.

Забор крови для исследования на титр антирабических антител делают минимум через 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты перемещения. Это можно провести в больнице ветеринарной медицины, и, в том числе, государственной, или в аккредитованной лаборатории, где проводят исследования.

На сегодня в Украине есть 3 уполномоченные аккредитованные лаборатории, в которых делают тест на уровень антител к возбудителю бешенства:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: г. Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151;

ООО "НеоВетлаб Украина": г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, д. 1, кв. 101, 03191;

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30, 03151.

Далее надо осуществить противопаразитарные обработки, однако не в каждой стране есть такое требование. А потом получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, которое действует в течение 72 часов.

Последний шаг — это получить международный ветеринарный сертификат, что зависит от того как вы планируете пересечь границу:

если железнодорожным транспортом — обратитесь перед поездкой в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе;

— обратитесь перед поездкой в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе; если автомобильным транспортом — обратитесь перед поездкой в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе, но заранее уточняйте режим работы.

Как подготовиться к путешествию с домашним животным: чек-лист Фото: Госпродпотребслужба

Напомним, для пересечения границы на авто также необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.

Фокус также писал, что не все категории мужчин имеют право выезжать из Украины во время военного положения. Среди основных оснований для выезда за границу военнообязанных мужчин остаются: инвалидность или необходимость сопровождения лица с инвалидностью; выезд на учебу или постоянное место жительства за границей; родители трех и более детей в возрасте до 18 лет; наличие военного освобождения или отсрочки от мобилизации.