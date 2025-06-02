Погода завтра: в Украину придет аномальная жара почти до +40 градусов (карты)

В Украине ожидается жаркая первая неделя лета: днем температура воздуха достигнет аномальных +38 градусов. Теплеть начнет уже с 3 июня.

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Об изменении температуры свидетельствуют карты метеосайта Ventusky.

Погода на завтра, 3 июня, будет уже жаркой. Почти на всей территории Украины днем температура будет находиться в пределе +29…+32 градусов тепла. На Западной Украине будет прохладнее: во Львовской, Ровненской, Волынской и Житомирской областях ожидается +18 градусов.

Максимальное повышение температуры воздуха будет на юге — в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. На следующий день, 4 июня, погода в Украине будет немного свежее: температура воздуха снизится до +22…+24 градусов. Жаркая погода прогнозируется в южных областях.

Следующие дни в Украине будут жаркими. К примеру, 5 июня на западе Украины ожидается жара до +32 градусов. Жара в Украине усилится в 7 июня: синоптики прогнозируют от до +32 градусов, на юге — до +35.

В воскресенье, 8 июня, на всей территории Украины ожидается от +33 до +34 градусов, а в Запорожской области термометр покажет аномальные +38 градусов.

В "Укргидрометцентре" ожидают, что погода в Украине в июне будет умеренно теплой, средняя температура составит 19–23 градуса выше нуля.

Всемирная метеорологическая организация WMO прогнозировала постоянную жару летом с 2025 по 2029-й годы. Cредняя температура поверхности Земли повысится примерно на 2 градуса.