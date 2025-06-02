Погода завтра: в Україну прийде аномальна спека майже до +40 градусів (карти)

В Україні очікується спекотний перший тиждень літа: вдень температура повітря сягне аномальних +38 градусів. Теплішати почне вже з 3 червня.

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Про зміну температури свідчать карти метеосайту Ventusky.

Погода на завтра, 3 червня, буде вже спекотною. Майже на всій території України вдень температура перебуватиме в межах +29...+32 градусів тепла. На Західній Україні буде прохолодніше: у Львівській, Рівненській, Волинській та Житомирській областях очікується +18 градусів.

Максимальне підвищення температури повітря буде на півдні — в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Наступного дня, 4 червня, погода в Україні буде трохи свіжішою: температура повітря знизиться до +22...+24 градусів. Спекотна погода прогнозується в південних областях.

Наступні дні в Україні будуть спекотними. Приміром, 5 червня на заході України очікується спека до +32 градусів. Спека в Україні посилиться 7 червня: синоптики прогнозують від до +32 градусів, на півдні — до +35.

У неділю, 8 червня, на всій території України очікується від +33 до +34 градусів, а в Запорізькій області термометр покаже аномальні +38 градусів.

В "Укргідрометцентрі" очікують, що погода в Україні в червні буде помірно теплою, середня температура становитиме 19-23 градуси вище нуля.

Всесвітня метеорологічна організація WMO прогнозувала постійну спеку влітку з 2025 до 2029-го року. Середня температура поверхні Землі підвищиться приблизно на 2 градуси.