Невидимая угроза: украинцы не знают, что на самом деле курят в электронках, — исследование

Подавляющее большинство пользователей электронных сигарет не владеет элементарной информацией о самом продукте — в частности, не знает, что именно входит в состав жидкости, сколько ее в устройстве и на какое количество затяжек она рассчитана.

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Об этом заявил председатель ОО "Европейский выбор Украины" Тарас Клименко во время презентации всеукраинского опроса "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", проведенного совместно с Центром Разумкова.

Результаты исследования показали, что почти 70% потребителей ароматизированных электронных сигарет знают об их запрете в Украине. В то же время только 2,2% прекратили их покупать после внедрения ограничений, что свидетельствует о низкой эффективности действующих санкций.

"В Украине растет потребление ароматизированных электронных сигарет, хотя их продажа полностью запрещена уже почти год. Дело в том, что ароматизированные электронки сейчас продаются абсолютно бесконтрольно", — сказал Клименко.

Руководитель ОО "Европейский выбор Украины" отметил, что производители электронных сигарет адаптировались к законодательным ограничениям, предлагая потребителям так называемые "самозамесы" — наборы ингредиентов для самостоятельного смешивания.

По его словам, такие продукты представляют потенциальную угрозу для здоровья, поскольку содержание вредных или даже запрещенных веществ в них сложно контролировать. Он отметил необходимость усиления государственного контроля за оборотом таких товаров и проведения широкой информационной кампании, чтобы потребители понимали реальные риски.

Напомним, с 11 июля 2024 года в Украине вступил в силу запрет на продажу ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкости к ним, а также сигаретных упаковок с ненадлежащей маркировкой.

В апреле 2025 года сообщалось, что после повышения акцизов на табачную продукцию, стоимость одной пачки сигарет вырастет на 20-25 гривен.