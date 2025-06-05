Невидима загроза: українці не знають, що насправді курять у електронках, — дослідження

Переважна більшість користувачів електронних сигарет не володіє елементарною інформацією про сам продукт — зокрема, не знає, що саме входить до складу рідини, скільки її в пристрої та на яку кількість затяжок вона розрахована.

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Про це заявив голова ГО "Європейський вибір України" Тарас Клименко під час презентації всеукраїнського опитування "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням", проведеного разом із Центром Разумкова.

Результати дослідження засвідчили, що майже 70% споживачів ароматизованих електронних сигарет знають про їхню заборону в Україні. Водночас лише 2,2% припинили їх купувати після впровадження обмежень, що свідчить про низьку ефективність чинних санкцій.

"В Україні зростає споживання ароматизованих електронних сигарет, хоча їхній продаж повністю заборонений вже майже рік. Річ у тім, що ароматизовані електронки наразі продаються абсолютно безконтрольно", — сказав Клименко.

Керівник ГО "Європейський вибір України" зазначив, що виробники електронних сигарет адаптувалися до законодавчих обмежень, пропонуючи споживачам так звані "самозаміси" — набори інгредієнтів для самостійного змішування.

За його словами, такі продукти становлять потенційну загрозу для здоров’я, оскільки вміст шкідливих чи навіть заборонених речовин у них складно контролювати. Він наголосив на необхідності посилення державного контролю за обігом таких товарів і проведення широкої інформаційної кампанії, аби споживачі розуміли реальні ризики.

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року в Україні набула чинності заборона на продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідини до них, а також сигаретних упаковок з неналежним маркуванням.

В квітні 2025 року повідомлялося, що після підвищення акцизів на тютюнову продукцію, вартість однієї пачки сигарет зросте на 20-25 гривень.