Штормовые порывы, грозы и солнце: какой будет погода в Украине 12 июня

В четверг, 12 июня, в Украине прогнозируют свежий воздух, сильный ветер, кратковременные дожди и солнце. Температура воздуха ожидается в большинстве областей 17–22 градуса тепла. Теплее всего будет на юге Украины.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 12 июня

По словам синоптика, 12 июня на востоке Украины будет 20–25 градусов тепла, на юге 22–27. В большинстве других областей — 17–22 градуса тепла.

Северо-западный ветер будет достигать местами штормовых порывов 15–20 метров в секунду. Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, восточных областях, на Волыни, Ривненщине, ближайшей ночью будут на юге и в центре Украины. На остальной территории — без существенных осадков.

Много солнца 12 июня днем будет на западе (кроме Волыни и Ровенской области) и юге Украины.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг пройдут местами кратковременные дожди. В столице предполагается сильный ветер северо-западного происхождения, до штормовых порывов 15–20 метров в секунду. К ветру присоединится прохладная погода — максимально в течение дня 17–19 градусов тепла.

Погода в пятницу и на выходных

В пятницу, 13 июня, в Киеве будет еще прохладнее, около 16 градусов тепла. Однако на выходных ощутимо потеплеет, повсеместно в Украине ожидается комфортная температура воздуха, днем 20–26 градусов тепла.

13 июня в северных областях, а также в Киеве, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской областях будет холодно, 12–16 градусов тепла, местами 10–12 градусов тепла.

Напомним, метеоролог Украинского гидрометеорологического института рассказала, что в этом году украинцев ждет теплое лето. Средняя за сезон температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы.

Ранее ученые предупреждали, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет.