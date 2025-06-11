Штормові пориви, грози та сонце: якою буде погода в Україні 12 червня

У четвер, 12 червня, в Україні прогнозують свіже повітря, сильний вітер, короткочасні дощі та сонце. Температура повітря очікується в більшості областей 17–22 градуси тепла. Найтепліше буде на півдні України.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 12 червня

За словами синоптикині, 12 червня на сході України буде 20–25 градусів тепла, на півдні 22–27. У більшості інших областей — 17–22 градуси тепла.

Північно-західний вітер досягатиме місцями штормових поривів 15–20 метрів за секунду. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі будуть на півдні та у центрі України. На решті території — без істотних опадів.

Багато сонця 12 червня вдень буде на заході (окрім Волині та Рівненщини) та півдні України.

Погода в Києві

У Києві в четвер пройдуть місцями короткочасні дощі. У столиці передбачається сильний вітер північно-західного походження, до штормових поривів 15–20 метрів за секунду. До вітру приєднається прохолодна погода — максимально впродовж дня 17–19 градусів тепла.

Погода в пʼятницю та на вихідних

У пʼятницю, 13 червня, в Києві буде ще прохолодніше, приблизно 16 градусів тепла. Проте вихідними відчутно потепліє, повсюди в Україні очікується комфортна температура повітря, вдень 20–26 градусів тепла.

13 червня у північних областях, а також в Києві, Вінниччині, Тернопільщині, Хмельниччині, Полтавщині буде холодно, 12–16 градусів тепла, місцями 10–12 градусів тепла.

Нагадаємо, метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, що цього року на українців чекає тепле літо. Середня за сезон температура повітря буде на 1–2 градуси вищою за норму.

Раніше вчені попереджали, що спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років.