Жара возвращается в Украину: синоптики обещают до +33 градусов (карта)

На следующей неделе в Украину вернется настоящая летняя жара, когда столбики термометров будут достигать отметки +33 градуса.

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Начиная со среды, 25 июня, в некоторых регионах Украины ожидается жаркая погода, до 33 градусов, говорится в прогнозе от "Укргидрометцентра".

В понедельник, 23 июня, в стране также предполагается достаточно теплая погода. В западных областях днем прогнозируется от +25 до +30 градусов. На юге даже будет немного прохладнее — "всего" +25...+27 градусов. В северных регионах предполагается +19...+23 градуса. На востоке же температура воздуха будет достигать +18...+23 градуса. Почти по всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, кроме юго-восточных областей, где синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Прогноз погоды на понедельник, 23 июня Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 24 июня

Во вторник, 24 июня, на западе похолодает и температура воздуха снизится до +21...+27 градусов. Зато на юге воздух прогреется до +29...+31 градусов. В северных областях предполагается +21...+25, а на востоке температура ожидается в пределах +23...+26. По всей территории Украины ожидается переменная облачность, но в центре и северо-востоке не исключены кратковременные дожди.

Прогноз погоды на вторник, 24 июня Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 25 июня

В среду, 25 июня, в западных областях Украины днем ожидается от +24 до +31 градуса. На юге тем временем столбики термометра достигнут отметки +31...+33 градуса. На севере температура воздуха ожидается в пределах от +22 до +24 градусов, а в восточных областях — от +22 до +27 градусов. На большинстве территории страны без осадков.

Прогноз погоды на среду, 25 июня Фото: Скриншот

Прогноз погоды на 26 июня

В четверг, 26 июня, в западных областях предполагаются погодные "качели", от +24 до +31 градуса. К тому же на Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди с грозами. На юге сохранится жара, с +31...+33 градусами. В северных областях также прогнозируют "постоянную" погоду, с +22...+24 градусами. На востоке же температура воздуха составит +23...+27 градусов. В Луганской и Донецкой областях местами синоптики не исключают кратковременный небольшой дождь.

Прогноз погоды на четверг, 26 июня Фото: Скриншот

Напомним, в "Укргидрометцентре" ожидали, что погода в Украине в июне будет умеренно теплой, когда средняя температура составит 19-23 градуса выше нуля.

Также Фокус писал, что Всемирная метеорологическая организация WMO прогнозировала постоянную жару летом с 2025 до 2029-го года.