Спека повертається в Україну: синоптики обіцяють до +33 градусів (карта)

Наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека, коли стовпчики термометрів сягатимуть позначки +33 градуси.

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Починаючи з середи, 25 червня, у деяких регіонах України очікується спекотна погода, до 33 градусів, йдеться у прогнозі від "Укргідрометцентра".

У понеділок, 23 червня, в країні також передбачається досить тепла погода. У західних областях вдень прогнозується від +25 до +30 градусів. На півдні навіть буде трохи прохолодніше — "лише" +25…+27 градусів. У північних регіонах передбачається +19…+23 градуси. На сході ж температура повітря сягатиме +18…+23 градуси. Майже по усій території України спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, окрім південно-східних областей, де синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Прогноз погоди на понеділок, 23 червня Фото: Скріншот

Прогноз погоди на 24 червня

У вівторок, 24 червня, на заході похолоднішає й температура повітря знизиться до +21…+27 градусів. Натомість на півдні повітря прогріється до +29…+31 градусів. У північних областях передбачається +21…+25, а на сході температура очікується у межах +23…+26. По усій території України очікується мінлива хмарність, але у центрі та північному сході не виключено короткочасні дощі.

Прогноз погоди на вівторок, 24 червня Фото: Скріншот

Прогноз погоди на 25 червня

У середу, 25 червня, у західних областях України вдень очікується від +24 до +31 градуса. На півдні тим часом стовпчики термометра сягнуть позначки +31…+33 градуси. На півночі температура повітря очікується у межах від +22 до +24 градусів, а у східних областях — від +22 до +27 градусів. На більшості території країни без опадів.

Прогноз погоди на середу, 25 червня Фото: Скріншот

Прогноз погоди на 26 червня

У четвер, 26 червня, у західних областях передбачаються погодні "гойдалки", від +24 до +31 градуса. До того ж на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі з грозами. На півдні збережеться спека, з +31…+33 градусами. У північних областях також прогнозують "сталу" погоду, з +22…+24 градусами. На сході ж температура повітря становитиме +23…+27 градусів. У Луганській та Донецькій областях місцями синоптики не виключають короткочасний невеликий дощ.

Прогноз погоди на четвер, 26 червня Фото: Скріншот

Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" очікували, що погода в Україні в червні буде помірно теплою, коли середня температура становитиме 19-23 градуси вище нуля.

Також Фокус писав, що Всесвітня метеорологічна організація WMO прогнозувала постійну спеку влітку з 2025 до 2029-го року.