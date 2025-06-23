В Украине умер руководитель грузинского подразделения в составе ССО Вано Надирадзе

В Украине умер подполковник и руководитель грузинской группы в составе Сил специальных операций Вано Надирадзе.

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По предварительной информации, причиной смерти грузинского военного стал сердечный приступ, пишет "Эхо Кавказа".

Мужчина умер в собственном доме в столичном Протасовом Яру.

Отметим, что последний пост на фейсбук-странице Надирадзе был опубликован 22 июня в 12:54 и касался освобождения некоторых населенных пунктов на Сумщине.

Последний пост Вано Надирадзе в Фейсбук Фото: скриншот

Вано Надирадзе имел грузинское воинское звание вице-полковника.

Он воевал в составе ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

В частности, Надирадзе регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские средства массовой информации и пользователей соцсетей о ходе войны.

Грузин Вано Надирадзе Фото: Facebook

Напомним, 21 июня у экс-командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука умерла жена.

Фокус также писал о том, что в Ровенской области умер военный, который в мае вернулся в Украину из российского плена.