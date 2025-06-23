В Украине умер руководитель грузинского подразделения в составе ССО Вано Надирадзе
В Украине умер подполковник и руководитель грузинской группы в составе Сил специальных операций Вано Надирадзе.
По предварительной информации, причиной смерти грузинского военного стал сердечный приступ, пишет "Эхо Кавказа".
Мужчина умер в собственном доме в столичном Протасовом Яру.
Отметим, что последний пост на фейсбук-странице Надирадзе был опубликован 22 июня в 12:54 и касался освобождения некоторых населенных пунктов на Сумщине.
Вано Надирадзе имел грузинское воинское звание вице-полковника.
Он воевал в составе ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.
В частности, Надирадзе регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские средства массовой информации и пользователей соцсетей о ходе войны.
Напомним, 21 июня у экс-командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука умерла жена.
Фокус также писал о том, что в Ровенской области умер военный, который в мае вернулся в Украину из российского плена.