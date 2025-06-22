"Стала для меня боевым генералом": у экс-командующего ПС Олещука умерла жена

По словам Николай Олещука, он потерял самого дорогого для него человека. За ее жизнь медики боролись до последнего.

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У бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука умерла жена. Об этом он сообщил 21 июня на своей странице в "Фейсбук".

"Сегодня ушел из жизни самый дорогой для меня человек! Вышла замуж за курсанта и стала для меня настоящим боевым генералом! Спасибо, что всегда была рядом!" — написал Николай Олещук.

Деталей смерти жены экс-командующий Воздушных сил не сообщил, но отметил, что медики "до последнего боролись" за ее жизнь и поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот сложный период.

Напомним, что 31 августа 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ.

Ранее перед увольнением Николай Олещук заявил, что народный депутат Марьяна Безуглая безосновательно обвиняет командование ВС ВСУ в бездействии по расследованию катастрофы катастрофы F-16 и гибели пилота Алексея Меся.