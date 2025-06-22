"Стала для мене бойовим генералом": у екскомандувача ПС Олещука померла дружина

За словами Микола Олещука, він втратив найдорожчу для нього людину. За її життя медики боролися до останнього.

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У колишнього командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука померла дружина. Про це він повідомив 21 червня на своїй сторінці у "Фейсбук".

"Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч!" — написав Микола Олещук.

Деталей смерті дружини екскомандувач Повітряних сил не повідомив, але зауважив, що медики "до останнього боролися" за її життя і подякував усім, хто підтримував його у цей складний період.

Нагадаємо, що 31 серпня 2024 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.

Раніше перед звільненням Микола Олещук заявив, що народна депутатка Мар'яна Безугла безпідставно обвинувачує командування ПС ЗСУ у бездіяльності щодо розслідування катастрофи катастрофи F-16 та загибелі пілота Олексія Меся.