В Україні помер керівник грузинського підрозділу у складі ССО Вано Надірадзе

В Україні помер підполковник і керівник грузинської групи у складі Сил спеціальних операцій Вано Надірадзе.

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За попередньою інформацією, причиною смерті грузинського військового став серцевий напад, пише "Ехо Кавказу".

Чоловік помер у власному помешканні в столичному Протасовому Яру.

Зазначимо, що останній пост на фейсбук-сторінці Надірадзе був опублікований 22 червня о 12:54 та стосувався звільнення деяких населених пунктів на Сумщині.

Останній пост Вано Надірадзе у Фейсбук Фото: скриншот

Вано Надірадзе мав грузинське військове звання віцеполковника.

Він воював у складі ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Зокрема, Надірадзе регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував грузинські засоби масової інформації та користувачів соцмереж про хід війни.

Грузин Вано Надірадзе Фото: Facebook

Нагадаємо, 21 червня в екскомандувача Повітряних сил України Миколи Олещука померла дружина.

Фокус також писав про те, що у Рівненській області помер військовий, який у травні повернувся в Україну з російського полону.