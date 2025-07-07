На Закарпатье нетрезвая водитель BMW протаранила блокпост: погиб военный (фото)

В городе Перечин женщина за рулем BMW въехала в контрольно-ревизионный пункт пограничной службы. Один военнослужащий погиб, еще два человека — в больнице.

Related video

Как сообщили в полиции Закарпатской области, ДТП произошло в начале пятого утра, 7 июля. По предварительным данным, 53-летняя местная жительница не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонное заграждение пункта пограничников.

"В результате аварии в больницу доставили 45-летнего военнослужащего ГПСУ, который впоследствии скончался от полученных травм", — говорится в официальном сообщении.

Женщина-водитель имела признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест отказалась. Полиция задержала ее в соответствии со ст. 208 УПК Украины — сейчас она находится под охраной в медучреждении, поскольку также получила травмы.

ДТП на Закарпатье ДТП на Закарпатье

В больницу госпитализировали еще одного пострадавшего — 31-летнего мужчину из Ивано-Франковской области, который находился в салоне автомобиля.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Ранее Фокус сообщал, что в пятницу, 2 мая, на автодороге Полтава-Кременчуг произошло смертельное ДТП с участием полицейской машины и легкового автомобиля "Opel Insignia". В результате аварии погибли полицейский и работник Полтавского ТЦК и СП.