На Закарпатті нетвереза водійка BMW протаранила блокпост: загинув військовий (фото)

У місті Перечин жінка за кермом BMW вʼїхала в контрольно-ревізійний пункт прикордонної служби. Один військовослужбовець загинув, ще двоє людей – у лікарні.

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Як повідомили в поліції Закарпатської області, ДТП сталася на початку п'ятої ранку, 7 липня. За попередніми даними, 53-річна місцева жителька не впоралась із керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалась у бетонне загородження пункту прикордонників.

"Внаслідок аварії до лікарні доправили 45-річного військовослужбовця ДПСУ, який згодом помер від отриманих травм", – йдеться в офіційному повідомленні.

Жінка-водійка мала ознаки алкогольного сп’яніння, проте проходити тест відмовилася. Поліція затримала її відповідно до ст. 208 КПК України – наразі вона перебуває під охороною в медзакладі, оскільки також зазнала травм.

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До лікарні госпіталізували ще одного постраждалого – 31-річного чоловіка з Івано-Франківської області, який перебував у салоні автомобіля.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини.

Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами строком до 10 років.

Раніше Фокус повідомляв, що у п’ятницю, 2 травня, на автодорозі Полтава-Кременчук сталася смертельна ДТП за участю поліцейської автівки та легкового автомобіля "Opel Insignia". Внаслідок аварії загинули поліцейський та працівник Полтавського ТЦК та СП.