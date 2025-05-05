Військовий ТЦК та поліцейський загинули у ДТП на Полтавщині: в авто був цивільний, — ЗМІ

У п’ятницю, 2 травня, на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Мачухи сталася смертельна ДТП за участю поліцейської автівки та легкового автомобіля "Opel Insignia". Внаслідок аварії загинули поліцейський та працівник Полтавського ТЦК та СП.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Полтавської області, Полтавський обласний ТЦК та СП, Суспільне.

Аварія трапилась близько 11:40, 2 травня. Сталося лобове зіткнення двох автівок.

Під час виконання службових обов’язків загинув 23-річний патрульний поліцейський Анатолій Ілляшенко.

"З березня 2024 року Анатолій гідно служив українському народові. Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома", — повідомили у поліції.

Анатолій Ілляшенко Фото: Патрульна поліція Полтавської області

В аварії загинув також сержант Віктор Боровко, який після контузії на фронті був переведений до ТЦК та СП.

Як повідомили у ТЦК, Боровко Віктор Володимирович народився 28 лютого 1989 року в селі Горбанівка Полтавського району. Після випуску з Білоцерківської школи пройшов строкову службу в полку спеціального призначення Президента України. У 2015 році підписав контракт зі Збройними Силами України. У лавах 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади брав участь в АТО.

Віктор Боровко заснував і став керівником військово-патріотичного клубу "ШТУРМ – 2" а також був одним із організаторів табору "Діброва".

У 2022 році він з першого ж дня повернувся до війська – до лав рідної 25 бригади. Під час повномасштабного російського вторгнення брав участь боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після важкої контузії за станом здоров’я був переведений до Полтавського районного ТЦК та СП, де продовжив виконувати завдання задля захисту Батьківщини.

Віктор Боровко Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Зокрема, місцеве ЗМІ інформує, що в поліцейському автомобілі, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей, серед яких – один цивільний. За попередніми даними, цивільна особа та ще один патрульний отримали травми.

Нагадаємо, на Одещині 29 квітня поліцейська збила семирічну дівчинку, коли нібито задивилася в телефон. Коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції вияснити ситуацію, його одразу ж мобілізували.

Раніше Фокус також писав, що у Луцьку в приміщенні ТЦК виявили тіло голови ВЛК. За фактом смерті лікаря поліція відкрила кримінальне провадження.