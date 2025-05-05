Военный ТЦК и полицейский погибли в ДТП на Полтавщине: в бусе был гражданский, — СМИ

В пятницу, 2 мая, на автодороге Полтава-Кременчуг вблизи села Мачухи произошло смертельное ДТП с участием полицейской машины и легкового автомобиля "Opel Insignia". В результате аварии погибли полицейский и работник Полтавского ТЦК и СП.

Related video

Об этом сообщает Патрульная полиция Полтавской области, Полтавский областной ТЦК и СП, Общественное.

Авария произошла около 11:40, 2 мая. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

При исполнении служебных обязанностей погиб 23-летний патрульный полицейский Анатолий Ильяшенко.

"С марта 2024 года Анатолий достойно служил украинскому народу. Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь. У него остались родители, которые больше не дождутся его дома", — сообщили в полиции.

Анатолий Ильяшенко Фото: Патрульная полиция Полтавской области

В аварии погиб также сержант Виктор Боровко, который после контузии на фронте был переведен в ТЦК и СП.

Как сообщили в ТЦК, Боровко Виктор Владимирович родился 28 февраля 1989 года в селе Горбановка Полтавского района. После выпуска из Белоцерковской школы прошел срочную службу в полку специального назначения Президента Украины. В 2015 году подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. В рядах 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады участвовал в АТО.

Виктор Боровко основал и стал руководителем военно-патриотического клуба "ШТУРМ — 2" а также был одним из организаторов лагеря "Диброва".

В 2022 году он с первого же дня вернулся в армию — в ряды родной 25 бригады. Во время полномасштабного российского вторжения участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии по состоянию здоровья был переведен в Полтавский районный ТЦК и СП, где продолжил выполнять задачи для защиты Родины.

Виктор Боровко Фото: Полтавский областной ТЦК и СП

В частности, местное СМИ информирует, что в полицейском автомобиле, который попал в аварию, находилось четыре человека, среди которых — один гражданский. По предварительным данным, гражданское лицо и еще один патрульный получили травмы.

Напомним, в Одесской области 29 апреля полицейская сбила семилетнюю девочку, когда якобы засмотрелась в телефон. Когда отец пострадавшей пошел в местное отделение полиции выяснить ситуацию, его сразу же мобилизовали.

Ранее Фокус также писал, что в Луцке в помещении ТЦК обнаружили тело главы ВВК. По факту смерти врача полиция открыла уголовное производство.